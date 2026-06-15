El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 25 grados a media mañana, lo que promete un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura experimente un ligero descenso, situándose en torno a los 23 grados durante la tarde y bajando a 22 grados hacia la noche. Este rango térmico es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% por la noche. Aunque esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, el ambiente seco y despejado compensará cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 20 km/h durante la mañana, aumentando a 32 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que alcanzarán los 29 km/h, lo que contribuirá a mantener el ambiente dinámico y agradable.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones en el horizonte. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Los habitantes de Utrera pueden estar tranquilos, ya que no hay indicios de tormentas o chubascos que puedan alterar la jornada.

Con el orto solar a las 07:02 y el ocaso a las 21:44, los ciudadanos tendrán un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Este es un día perfecto para salir, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o participar en actividades culturales y recreativas que la ciudad tiene para ofrecer. En resumen, Utrera se presenta hoy como un destino ideal para disfrutar del buen tiempo y de la calidez de su gente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.