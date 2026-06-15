El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 20 grados a las 03:00.

A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 04:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso. La máxima se registrará a las 18:00, con 30 grados, y se mantendrá en torno a los 29 grados hasta las 19:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 08:00, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 32% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán a las 00:00, alcanzando los 43 km/h, y se espera que el viento se mantenga moderado durante el resto del día, con rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% a lo largo de la mayor parte del día, aunque se registran algunas probabilidades de tormenta en las primeras horas, con un 25% entre las 02:00 y las 08:00, y un 15% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.