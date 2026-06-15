El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 20 grados a las 03:00.
A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 04:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso. La máxima se registrará a las 18:00, con 30 grados, y se mantendrá en torno a los 29 grados hasta las 19:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 23:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 08:00, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 32% hacia el final de la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán a las 00:00, alcanzando los 43 km/h, y se espera que el viento se mantenga moderado durante el resto del día, con rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h en las horas más cálidas.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% a lo largo de la mayor parte del día, aunque se registran algunas probabilidades de tormenta en las primeras horas, con un 25% entre las 02:00 y las 08:00, y un 15% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas.
En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas pico.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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