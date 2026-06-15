El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, se espera un tiempo variado en Úbeda, con un predominio de cielos nubosos a lo largo de la jornada. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 26 grados , lo que proporcionará un inicio cálido y agradable para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 25 grados en la tarde y bajando a 24 grados hacia la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 35% al caer la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que el día comience con un cielo nuboso, lo que podría dar lugar a momentos de luz solar intermitente. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, con la posibilidad de que aparezcan nubes altas en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula para hoy, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 2 km/h por la mañana, aumentando a 9 km/h. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando una velocidad de 5 km/h, y posteriormente, hacia el oeste con una velocidad de 8 km/h por la noche. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 15 km/h en la tarde y hasta 43 km/h en la noche, lo que podría generar una sensación de frescura al caer el sol.

La probabilidad de tormentas y precipitaciones se mantiene en un 45%, aunque esto se refiere a un periodo más amplio y no necesariamente indica que se materializarán hoy. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos de Úbeda se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre mientras se preparan para un descenso de temperatura al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.