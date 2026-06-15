El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 61%, lo que hará que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente en áreas expuestas al sol.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h. Esta brisa será más notable durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se prevé que en las horas más cálidas, el viento alcance ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los residentes de Tomares podrán disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la puesta del sol, que se producirá a las 21:46. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.