El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un ligero descenso, situándose en torno a los 23 grados por la tarde y descendiendo a 21 grados al caer la noche. Este cambio gradual en la temperatura permitirá que las actividades vespertinas se realicen con comodidad, sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Con niveles que comenzarán en un 60% por la mañana y que aumentarán hasta un 74% hacia la noche, es recomendable que los habitantes de Tomares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la sensación general sea placentera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas alcanzarán los 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar incómodas.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o eventos familiares. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que planean actividades en espacios exteriores.

En resumen, Tomares disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este clima favorable, asegurándose de protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.