El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 79% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 61%, lo que hará que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h. Estas condiciones de viento ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente en las horas de mayor calor. A lo largo del día, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que contribuye a un pronóstico estable y favorable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que hacia la tarde podrían aparecer algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el buen tiempo.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados , y un viento moderado que aportará algo de frescura, será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este hermoso día de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.