El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad desde el orto, que se producirá a las 07:02. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 24 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en 23 grados por la tarde y llegando a los 21 grados durante la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 60% por la mañana y alcanzará un 74% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de mayor calidez en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, se espera que las rachas de viento alcancen hasta 33 km/h, lo que podría ser notable en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que es favorable para los agricultores y jardineros de la región.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día soleado, recordando siempre la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.