El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

La jornada del 15 de junio de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 34 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (72%), irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 36% hacia las 4 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera a medida que la humedad disminuye.

El viento soplará del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:47. La noche se presentará fresca, ideal para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el 15 de junio de 2026 será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada, con un tiempo cálido, seco y mayormente despejado, acompañado de un viento moderado que ofrecerá un alivio del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.