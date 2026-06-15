El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

La Rinconada se prepara para un día de clima mayormente despejado este 14 de junio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La salida del sol está programada para las 07:02, lo que dará inicio a un día cálido y agradable.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 23 y 26 grados . Se espera que el termómetro alcance su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se registren 26 grados, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia la tarde-noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que la humedad se sitúe en un 52% durante las horas más cálidas, aumentando gradualmente hasta un 67% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los números, especialmente en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 17 y 34 km/h. Durante la mañana y parte de la tarde, se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más calurosos del día. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de La Rinconada pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Esta combinación de sol, temperaturas agradables y vientos moderados hace que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o simplemente relajarse en el jardín.

Con el ocaso programado para las 21:46, los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, así que no olvides salir y aprovechar este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.