El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 24% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que invite a aprovechar el buen tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 21:00 horas, momento en el que el cielo seguirá despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.