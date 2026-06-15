El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. La temperatura alcanzará un máximo de 28 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para paseos y reuniones familiares.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados en la tarde y bajando a 24 grados por la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 43% por la mañana y podría llegar hasta un 55% al caer la noche. Aunque la sensación térmica puede ser un poco más intensa debido a la humedad, el tiempo seguirá siendo mayormente agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia para hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por el paraguas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 23 km/h durante la mañana, aumentando a 36 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Por la noche, el viento disminuirá a 20 km/h, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila bajo un cielo despejado.

Los momentos de orto y ocaso son otros aspectos a tener en cuenta. El sol saldrá a las 06:57, brindando luz desde temprano, y se pondrá a las 21:41, ofreciendo largas horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Puente Genil.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.