El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables.

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a primera hora de la mañana y se espera que suba gradualmente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. A medida que la tarde avance, la humedad se situará en torno al 30%, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 06:55, y el ocaso se producirá a las 21:39, brindando largas horas de luz para disfrutar del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre en Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.