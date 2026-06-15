El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar eventos al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un sol radiante.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 24 grados , lo que se traduce en un tiempo cálido y confortable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 21 grados por la noche. Este rango térmico es ideal para disfrutar de las agradables noches de verano en la localidad, donde las temperaturas no resultan excesivamente calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 45% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 59% hacia la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la tarde, lo que será un alivio para quienes prefieren un tiempo más templado.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 15 km/h, aumentando a 17 km/h hacia la noche. Este viento moderado no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el ambiente sea más placentero.

Es importante mencionar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de probabilidad, los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, por el momento, no hay indicios de que se presenten fenómenos adversos.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas agradables, baja humedad y un ligero viento hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.