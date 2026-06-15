El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados y se mantendrán agradables durante la mañana, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Se estima que la probabilidad de lluvia será del 60% entre las 14:00 y las 20:00, aunque las cantidades esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm de precipitación. Esto podría traducirse en algunas lluvias ligeras, pero no se anticipan tormentas severas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 11 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento sople del oeste y suroeste, alcanzando rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer claro a las 21:44. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día cálido y que estén atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.