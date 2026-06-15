El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados , lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se mantenga en torno al 47% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 60% hacia la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida durante el día, pero con el descenso de la temperatura por la noche, la sensación de frescura será más notable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que el viento cambie hacia el suroeste y luego al oeste, se espera que su velocidad disminuya, pero aún así se mantendrá en niveles que podrían llegar a los 19 km/h por la tarde.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 30%, aunque esto se refiere a un periodo futuro y no afecta la predicción actual. Asimismo, la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 30%, pero no se anticipa que esto se materialice en el corto plazo.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para actividades recreativas y sociales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.