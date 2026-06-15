El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 23 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.
A partir del mediodía, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que comenzará en un 66% y descenderá gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a medida que el día avanza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad alcanzará su punto más alto en las primeras horas, llegando a un 99% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 23 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se prevé que en la tarde, el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no hay previsión de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, hacia la tarde, existe una probabilidad del 25% de intervalos nubosos, aunque no se anticipan lluvias.
La puesta de sol se producirá a las 21:44, marcando el final de un día que promete ser cálido y mayormente soleado. Los residentes de Palma del Río pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o paseos por la ciudad. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día ideal para disfrutar del verano en esta hermosa localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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