El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día sin la preocupación de la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 28 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 26 grados . Por la noche, el termómetro podría bajar hasta los 24 grados, ofreciendo un tiempo fresco y confortable para disfrutar de las actividades nocturnas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 40% durante las horas más cálidas y aumentando gradualmente hasta un 58% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, pero aún así se espera que sea un tiempo agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 21 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas, y se espera que la racha máxima de viento alcance los 32 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo digno de admirar, con el sol saliendo a las 06:58 y poniéndose a las 21:44. Los colores del cielo durante estas horas serán un deleite visual, perfectos para quienes disfrutan de la fotografía o simplemente desean contemplar la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.