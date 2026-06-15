El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 32 grados . Este calor será más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no se espera que causen problemas, sí podrían ser notorias en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:45 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos durante la noche, con mínimas que rondarán los 15 grados .

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.