El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por la lluvia.

La temperatura se mantendrá en niveles agradables, alcanzando un máximo de 25 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 23 grados por la noche. Este rango térmico es perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en una terraza, ya que las temperaturas no serán excesivamente calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 60% durante las horas más cálidas, aumentando a un 75% hacia la noche. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el viento que soplará desde el suroeste ayudará a mitigar cualquier incomodidad, proporcionando una brisa refrescante. La velocidad del viento alcanzará los 20 km/h en su punto máximo, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople predominantemente desde el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas moderadas hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta, picnics en el parque o simplemente relajarse en el jardín.

Los Palacios y Villafranca también podrán disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:45, lo que brindará una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del cielo al final del día. Con un inicio de jornada a las 07:02, los residentes tendrán muchas horas de luz para aprovechar al máximo este espléndido día.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. ¡Aprovechen el día!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.