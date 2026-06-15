El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 28% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más confortable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 23 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas. Las rachas más fuertes se registrarán hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:42. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de Osuna, con un tiempo cálido y soleado, ideal para salir y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.