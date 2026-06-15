El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados durante la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando ligeramente a un 58% hacia el final del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de la jornada con comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más agradable. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango que permitirá una brisa suave.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. Los habitantes de Osuna pueden estar tranquilos, ya que las condiciones climáticas no solo son favorables, sino que también invitan a salir y disfrutar del entorno.

El orto se producirá a las 06:59, lo que permitirá a los más madrugadores aprovechar las primeras horas del día con luz natural. Por otro lado, el ocaso se dará a las 21:42, ofreciendo una larga jornada de luz solar que se extenderá hasta bien entrada la noche. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de una cena al aire libre o simplemente relajarse en sus patios o terrazas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con un viento agradable que hará que la temperatura se sienta más llevadera. Sin duda, es una oportunidad para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa jornada de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.