El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. La dirección del viento cambiará a oeste y noroeste en las horas posteriores, manteniendo una brisa constante que contribuirá a la sensación de frescura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de una noche igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a unos agradables 21 grados, lo que permitirá disfrutar de las actividades nocturnas sin incomodidades.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.