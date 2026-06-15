El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 24 grados , lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para disfrutar de actividades veraniegas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 22 grados en las horas más frescas de la noche. Este rango térmico es cómodo y propicio para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Hoy, se prevé que la humedad oscile entre el 57% y el 71%, aumentando a medida que se acerque la noche. Aunque la humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida durante el día, las condiciones seguirán siendo agradables, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 26 km/h en su punto máximo. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

El orto se producirá a las 07:00, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 21:43, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando las horas de sol y el tiempo favorable.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que el verano tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.