El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 5 y las 7 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 61% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, llegando a un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad que oscilará entre los 7 y los 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h hacia la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:41. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta llegar a los 22 grados a la medianoche.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracteriza por un día soleado, con temperaturas cálidas y una brisa moderada que hará que la jornada sea placentera. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.