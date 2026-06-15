El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles agradables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados , lo que sugiere un ambiente cálido, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, conforme avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 23 grados hacia la noche. Es recomendable que los habitantes de Montilla se preparen para un descenso gradual de la temperatura, especialmente si planean actividades al aire libre que se extiendan hasta la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que los niveles de humedad se sitúen en torno al 46% durante la mañana, aumentando ligeramente hasta un 56% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio refrescante en medio del calor, especialmente en las áreas abiertas de la ciudad. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la comodidad general.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

Los momentos de orto y ocaso también son dignos de mención. El sol saldrá a las 06:56, brindando un hermoso amanecer, y se pondrá a las 21:41, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Esto permitirá a los montillanos disfrutar de un día completo de actividades, ya sea en el campo, en parques o en la propia ciudad.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.