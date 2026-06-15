El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 29 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará al 46% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Moguer se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h, lo que aportará una brisa refrescante en las horas más calurosas. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 43 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma y niebla, que se disipará rápidamente a medida que avance el día.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:49. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 20 grados , lo que hará que la velada sea ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.