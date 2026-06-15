El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de lluvia, combinada con cielos despejados, sugiere que será un día ideal para pasear por el campo o disfrutar de la playa.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados , mientras que por la noche se espera que descienda a 21 grados. Este rango de temperaturas es bastante cómodo, permitiendo disfrutar de la calidez del día sin llegar a ser sofocante. La noche se presentará fresca, lo que podría invitar a abrigarse un poco si se planea estar al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad aumente a lo largo del día, alcanzando un 90% por la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas, aunque la brisa del mar podría ofrecer un alivio refrescante.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h. Esta brisa suave no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también será un factor agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas. La combinación de viento y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Moguer se prepara para un día de clima ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en la playa, en el campo o simplemente paseando por sus calles. La ausencia de precipitaciones y el buen tiempo invitan a aprovechar al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.