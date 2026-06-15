El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura es característico de la temporada estival, y se espera que el ambiente sea cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 27% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más elevada de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, manteniendo su intensidad, lo que podría ser un factor refrescante para los habitantes de Martos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias también es un indicativo de que el suelo y la vegetación podrían estar comenzando a mostrar signos de sequía, por lo que es recomendable que los residentes tomen precauciones en el uso del agua.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C a las 21:00 horas. Los intervalos nubosos que se prevén para la noche no traerán consigo precipitaciones, pero sí ofrecerán un espectáculo visual en el cielo, con la posibilidad de observar un atardecer pintoresco.

En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin lluvias. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.