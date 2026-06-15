El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con intervalos nubosos que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las nubes, aunque presentes, no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas en Martos oscilarán entre los 22 y 25 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, con un ambiente cálido que invitará a salir y disfrutar del sol, aunque se recomienda tener precaución ante el calor. Por la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, proporcionando un alivio refrescante a medida que se acerque la noche.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h, aumentando a 28 km/h en las rachas más fuertes. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que alcanzarán los 17 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable en las horas más calurosas, ayudando a mitigar la sensación de calor.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad, lo que indica que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado. Sin embargo, la tendencia general es hacia un día tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 06:53 y un ocaso a las 21:39, ofreciendo a los residentes de Martos la oportunidad de disfrutar de hermosas vistas tanto al inicio como al final del día. En resumen, el tiempo de hoy en Martos se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.