El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 27% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Durante la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar algunas ráfagas que, aunque no se espera que causen problemas, sí podrían ser notadas por quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Marchena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, será refrescante. No se esperan lluvias, lo que garantiza un día soleado y agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.