El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al exterior.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con valores que rondarán los 24 grados por la tarde y 22 grados hacia la noche. Este descenso será gradual y no se prevén cambios bruscos en el tiempo, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera bajo un cielo despejado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se anticipa que la humedad se sitúe en un 51% por la mañana, aumentando a un 58% por la tarde y alcanzando un 67% durante la noche. Aunque estos niveles de humedad son moderados, no deberían resultar incómodos, permitiendo que los marcheneros disfruten de su día sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero aún se mantendrá en un rango cómodo, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esta brisa será un complemento perfecto para las actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos familiares o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. La combinación de un viento suave y la ausencia de lluvias hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.