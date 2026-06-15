El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada gracias a la disminución de la humedad. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Mairena del Aljarafe se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque la probabilidad es baja, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:46. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos al aire libre o actividades familiares.
En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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