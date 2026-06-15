El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados , ideal para actividades al exterior. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados por la tarde. Esta variación térmica es típica de la época del año y contribuye a un tiempo muy placentero.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, se prevé una humedad del 60%, que aumentará gradualmente hasta alcanzar un 74% por la tarde. Aunque esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 20 km/h. Esta brisa no solo proporcionará un alivio del calor, sino que también será un factor agradable para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que añade un toque dinámico al clima del día.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de un picnic en el parque o una caminata por las calles de Mairena.

Los atardeceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El ocaso está programado para las 21:46, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la puesta de sol en compañía de amigos o familiares.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una invitación a salir y disfrutar de las maravillas del verano. Con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave, es el momento ideal para aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.