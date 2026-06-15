El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados , lo que sugiere un inicio de día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 30 grados durante la tarde, alcanzando su punto más alto alrededor de las 15:00 horas. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados, especialmente si planean realizar actividades físicas o estar expuestos al sol por períodos prolongados.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 74%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. En la tarde, la humedad se estabiliza en torno al 44%, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero. La brisa del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, aportará un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En cuanto a la tarde-noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:45 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 24 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, ideal para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.