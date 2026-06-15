El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes pueden disfrutar de sus planes sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 25 grados , lo que proporciona un tiempo cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados en las horas posteriores. Este descenso gradual permitirá que las noches sean frescas y confortables, ideales para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el pueblo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 54% durante las horas más cálidas, aumentando a un 62% y 69% en las horas de la tarde y la noche, respectivamente. Aunque la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, las temperaturas moderadas ayudarán a mantener un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 23 km/h en su punto máximo. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que el viento se intensifique, se prevé que alcance ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para las actividades diarias.

El amanecer se producirá a las 07:01, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:45, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para aprovechar el día al máximo.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.