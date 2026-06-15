El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados durante la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 100%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que el sol calienta el ambiente. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la ciudad.

Con el sol saliendo a las 06:56 y poniéndose a las 21:40, los habitantes de Lucena tendrán muchas horas de luz para aprovechar. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán que los rayos del sol calienten la ciudad, creando un ambiente perfecto para disfrutar de un día de verano. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.