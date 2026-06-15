El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 25 grados durante la tarde, lo que invita a los lucentinos a salir y disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo, con mínimas que se situarán en torno a los 21 grados por la noche. Este descenso será gradual, permitiendo que la transición hacia la noche sea suave y placentera. La sensación térmica se verá favorecida por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 59%, lo que contribuirá a un ambiente cómodo, sin la incomodidad que a veces puede generar el calor excesivo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad que alcanzará los 20 km/h en su punto máximo durante la tarde. Este viento será un aliado perfecto para mitigar el calor, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta aún más agradable. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h, especialmente en las horas más cálidas.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy. Los lucentinos pueden estar tranquilos, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en sus planes al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades familiares, paseos por el parque o simplemente relajarse en una terraza.

El amanecer se producirá a las 06:56, ofreciendo un hermoso espectáculo de luz que marcará el inicio de un día espléndido. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:40, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una cena al aire libre mientras el sol se oculta en el horizonte.

En resumen, Lucena vivirá un día de verano perfecto, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.