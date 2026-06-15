El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 3 de la tarde, antes de experimentar un aumento significativo hacia la tarde.

La temperatura máxima se prevé que llegue a los 34 grados en las horas pico, alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (69%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días anteriores.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas, y buscar sombra cuando sea posible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados a las 9 de la noche y bajando a 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:45. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.