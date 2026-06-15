El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol está programada para las 06:59, lo que dará inicio a un día que se anticipa cálido y agradable.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 27 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a unos 23 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas permitirán disfrutar de un ambiente más fresco y cómodo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 42% durante las horas más cálidas, aumentando a un 61% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante el día, pero la brisa nocturna ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en su punto máximo. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas del día, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor que contribuirá a la sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Lora del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que elimina cualquier preocupación sobre cambios repentinos en el tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.