El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:50. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 25 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que disminuirá gradualmente, comenzando en un 71% a las 06:00 y bajando hasta un 38% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h alrededor de las 18:00. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será muy baja a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 25% entre las 14:00 y las 20:00. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, lo que sugiere que el día se mantendrá seco.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Con el ocaso programado para las 21:39, los habitantes de Linares podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, cerrando un día que promete ser cálido y mayormente soleado. En resumen, se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también estar atentos a las condiciones del viento y la temperatura a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.