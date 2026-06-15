El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitaciones es nula, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento del día.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 21:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 29 grados . Sin embargo, a medida que el día transcurra, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 27 grados a media tarde y descenderá a 26 grados hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para disfrutar de la tarde y la noche en la ciudad.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 44% hacia la noche. Esto significa que, aunque las temperaturas sean cálidas, la baja humedad permitirá que el calor sea más llevadero, haciendo que el día sea agradable para los habitantes de Linares.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 10 km/h durante la mañana, aumentando a 19 km/h por la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 48 km/h. Este viento fresco podría proporcionar un alivio bienvenido a las temperaturas cálidas del día.

Es importante mencionar que, aunque hay una probabilidad del 20% de tormentas en la región, las condiciones actuales no indican que se materialicen en Linares. Por lo tanto, los residentes pueden disfrutar de un día mayormente soleado y cálido, con cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.