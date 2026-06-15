El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará ligeramente, pero en general, se mantendrá en niveles bajos, con períodos de cielo despejado que predominarán.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 20 grados, que irá descendiendo a 19 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 31 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 22 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 84% a las 00:00 horas y un 89% a la 01:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 68% a las 10:00 y bajando hasta un 56% a las 12:00. Esta tendencia continuará, con niveles de humedad que se mantendrán entre el 42% y el 79% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de 12 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los períodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Con un ocaso previsto para las 21:45, la jornada se cerrará con un cielo despejado que permitirá apreciar un hermoso atardecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.