El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el buen tiempo para salir a pasear o realizar deportes.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se sitúe en torno al 62% por la mañana, aumentando a un 68% durante la tarde y alcanzando un 78% al caer la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 18 km/h, aumentando a 29 km/h en momentos puntuales. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a medida que el viento se intensifique, podría haber ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre, como la práctica de deportes o la instalación de estructuras temporales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean eventos al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:04, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de la puesta de sol en algún lugar pintoresco de Lebrija.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y mantente fresco e hidratado mientras disfrutas de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.