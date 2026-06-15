El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se espera en Jaén un tiempo predominantemente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa comenzará en un 49% y se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 63% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que la temperatura suba, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de la naturaleza y de eventos al exterior. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, utilizando protector solar y ropa adecuada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:39. En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.