El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. La temperatura alcanzará un máximo de 28 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 25 grados .

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 47% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los jienenses mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas de mayor radiación solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando a 14 km/h desde el oeste en la tarde y alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h hacia la noche. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se mantiene en un 20%, aunque esto no parece ser un factor relevante para el día de hoy.

La salida del sol se producirá a las 06:52, brindando un hermoso amanecer que los madrugadores podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:38, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante la exposición prolongada al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.