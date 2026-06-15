El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 89% y el 91%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 40 km/h en la tarde. Esta brisa moderada será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, alrededor de 25 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:51, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, paseando por el paseo marítimo o disfrutando de una comida en una terraza. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, será un día perfecto para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.