El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas ideales para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa y calienten el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 22 grados durante la jornada, lo que promete ser un tiempo agradable para los residentes y visitantes.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 21 grados por la tarde y llegando a los 20 grados al caer la noche. Este descenso es normal y se espera que la brisa marina aporte un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas. La humedad relativa también jugará un papel importante, con niveles que oscilarán entre el 77% y el 90% a lo largo del día. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el cielo despejado ayudará a que los rayos del sol mantengan el ambiente cálido y acogedor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h en las primeras horas del día y aumentando a 16 km/h por la tarde. Esta brisa suave no solo será refrescante, sino que también contribuirá a la sensación de bienestar en la playa y en las zonas al aire libre. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser un poco más intensas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que es ideal para quienes disfrutan de actividades como el kitesurf o la navegación.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los que planean disfrutar de un día en la playa, pasear por el paseo marítimo o participar en eventos al aire libre.

Con el orto previsto a las 07:08 y el ocaso a las 21:50, los habitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para aprovechar al máximo el día. En resumen, hoy será un día espléndido en Isla Cristina, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la calidez del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.