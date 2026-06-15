El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 91% y el 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que variará entre 2 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento del sur aportará un ligero frescor, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades en el campo, se podrán llevar a cabo sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente hasta el ocaso, que se producirá a las 21:50. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la noche, situándose en torno a los 22 grados a última hora del día.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una jornada perfecta para aprovechar al máximo el verano que se aproxima.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.