El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 69%, lo que proporcionará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Dos Hermanas realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones meteorológicas. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:46. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del sol y las actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.