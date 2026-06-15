El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 25 grados durante el día, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 23 grados por la tarde y llegando a los 22 grados al caer la noche. Este descenso es normal y se acompaña de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 57% por la mañana y alcanzará un 73% al final del día. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el ambiente seguirá siendo cómodo para la mayoría de las actividades.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en el horizonte. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no hay riesgo de chubascos que puedan interrumpir los planes al aire libre. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de un picnic, una caminata o cualquier otra actividad en la naturaleza.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, especialmente durante la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que añade un toque de dinamismo al ambiente.

El amanecer se producirá a las 07:02, brindando una hermosa vista del sol asomándose en el horizonte, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de Dos Hermanas, ya sea en un parque, en la playa o simplemente paseando por la ciudad.

En resumen, el tiempo de hoy en Dos Hermanas es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para realizar tus actividades favoritas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.